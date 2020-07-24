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Происшествия

Сантехник из Сосновского района отравился во время прочистки канализации

30 июля 2020 17:14  [69] Происшествия

Слесарь-сантехник "Бытсервиса" (Сосновский район, д. Давыдково) получил токсичное отравление. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

По информации инспекторов, 24 июля во время прочистки засора в канализационном коллекторе 5-этажного жилого дома (р.п. Сосновское, ул. Крупская, 2) он надышался газообразными выделениями, в результате чего отравился. Слесарю-сантехнику 48 лет. Медицинским заключением установлена тяжелая степень повреждения здоровья.

Проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе обучения работника безопасным методам работы и обеспечения его средствами индивидуальной защиты.

Напомним, нижегородский молочный завод оштрафован из-за ожогов сыродела по итогам расследования госинспекции труда.

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