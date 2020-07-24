Нижегородский молочный завод оштрафован из-за ожогов сыродела Происшествия

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АО "Нижегородский молочный завод № 1" заплатит штраф в размере 220 тысяч рублей за тяжелые травмы мастера-сыродела. Об этом сообщает региональная государственная инспекция труда.

По информации ведомства, 25 мая этого года работница проводила мойку производственной линии по изготовлению сыра. В оборудование она налила 1 тонну воды, добавив 1 кг азотной кислоты, нагрела раствор до 80 °С. Затем женщина открыла сливной кран с моющим раствором.

При сливе жидкость попала на нее, в результате чего работница обожглась кипятком. Термические ожоги составили 31% поверхности тела.

Пострадавшую доставили в ожоговое отделение Приволжского исследовательского медицинского университета.

В ходе проверки было установлено, что сыродел работала без средств индивидуальной защиты (прорезиненный фартук, кислотостойкие перчатки, резиновые сапоги и щиток для защиты лица).

Также выявлены нарушения в части подготовки работников по охране труда при работе с кислотами и щелочами.

В результате, штраф составил 220 тысяч рублей.