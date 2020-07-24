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Происшествия

Два человека погибли в Нижнем Новгороде во время бурильных работ

31 июля 2020 09:49  [8] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Накануне, 30 июля, поступило сообщение о том, что они погибли во время бурения - предположительно от удара током. ЧП случилось по адресу: Автозаводский район, ул. Парышевская в районе дома № 58.

На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования РЭС и АСО. Обстоятельства уточняются.

Напомним, сантехник из Сосновского района отравился во время прочистки канализации.

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