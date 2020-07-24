Два человека погибли в Нижнем Новгороде во время бурильных работ

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Два человека погибли в Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Накануне, 30 июля, поступило сообщение о том, что они погибли во время бурения - предположительно от удара током. ЧП случилось по адресу: Автозаводский район, ул. Парышевская в районе дома № 58.
На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования РЭС и АСО. Обстоятельства уточняются.
Напомним, сантехник из Сосновского района отравился во время прочистки канализации.
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