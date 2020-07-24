"Совместно с губернатором депутатам предстоит огромная работа по преодолению кризиса", - Ольга Щетинина

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина прокомментировала отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.
"Состоялся открытый, активный диалог между депутатами Законодательного Собрания и губернатором. Глеб Сергеевич представил не просто итоги развития региона в прошлом году. Мы много говорили о текущей ситуации, связанной с превентивными мерами и преодолением пандемии, а также заглянули в будущее, потому что, наверное, невозможно сейчас думать о перспективах, не преодолев последствия сегодняшнего кризиса. Если говорить о наиболее значимых итогах, конечно, это, прежде всего, развитие социальной сферы. Нам удалось в прошлом году начать ряд важных социальных программ: ремонт школ, больниц, поликлиник. И эту работу, несмотря на сложную экономическую ситуацию, как заверил губернатор, мы будем обязательно продолжать", - рассказала она.
"Мы говорили о развитии села. О поддержке малого бизнеса и крупных предприятий - потому что это возможность сохранения рабочих мест и выхода из кризисной ситуации. Говорили, в том числе, о дистанционном образовании. Глеб Сергеевич придерживается четкого убеждения, что образование должно оставаться очным, и осенью наши дети пойдут в школу. Это очень важно – живое общение учеников с одноклассниками и с педагогами. Но при этом те лучшие практики, которые благодаря пандемии мы приобрели, в том числе цифровизация. Например, элементы дистанционного образования дают нам дополнительные возможности для развития", - добавила она.
"Безусловно, много еще, над чем нужно работать. Мы понимаем, что совместно с губернатором нам предстоит огромная работа по преодолению кризиса и определению приоритетов бюджетных расходов. Будем работать обязательно вместе, в тесном сотрудничестве!" – резюмировала Ольга Щетинина.
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