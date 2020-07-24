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Политика

"Совместно с губернатором депутатам предстоит огромная работа по преодолению кризиса", - Ольга Щетинина

31 июля 2020 10:53  [56] Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина прокомментировала отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Состоялся открытый, активный диалог между депутатами Законодательного Собрания и губернатором. Глеб Сергеевич представил не просто итоги развития региона в прошлом году. Мы много говорили о текущей ситуации, связанной с превентивными мерами и преодолением пандемии, а также заглянули в будущее, потому что, наверное, невозможно сейчас думать о перспективах, не преодолев последствия сегодняшнего кризиса. Если говорить о наиболее значимых итогах, конечно, это, прежде всего, развитие социальной сферы. Нам удалось в прошлом году начать ряд важных социальных программ: ремонт школ, больниц, поликлиник. И эту работу, несмотря на сложную экономическую ситуацию, как заверил губернатор, мы будем обязательно продолжать", - рассказала она.

"Мы говорили о развитии села. О поддержке малого бизнеса и крупных предприятий - потому что это возможность сохранения рабочих мест и выхода из кризисной ситуации. Говорили, в том числе, о дистанционном образовании. Глеб Сергеевич придерживается четкого убеждения, что образование должно оставаться очным, и осенью наши дети пойдут в школу. Это очень важно – живое общение учеников с одноклассниками и с педагогами. Но при этом те лучшие практики, которые благодаря пандемии мы приобрели, в том числе цифровизация. Например, элементы дистанционного образования дают нам дополнительные возможности для развития", - добавила она.

"Безусловно, много еще, над чем нужно работать. Мы понимаем, что совместно с губернатором нам предстоит огромная работа по преодолению кризиса и определению приоритетов бюджетных расходов. Будем работать обязательно вместе, в тесном сотрудничестве!" – резюмировала Ольга Щетинина.

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