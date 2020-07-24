"В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

"Региональное правительство и депутаты Законодательного собрания ведут системную работу, направленную на повышение качества жизни в Нижегородской области. Это главная задача, для решения которой необходимо реализовать комплекс мер по различным направлениям, включая промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу. Со своей стороны, областной парламент принимает решения по совершенствованию правовой базы региона, чтобы все сферы жизни эффективно развивались. Отрадно отметить, что наше соработничество приносит хороший результат, и это наглядно видно из отчета губернатора", - заявил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год, который был представлен на заседании областного парламента 30 июля.

"Приведу несколько примеров. При принятии областного бюджета на 2019 год был предусмотрен дефицит в сумме 11,4 млрд. рублей. Фактически при исполнении бюджета за 2019 год сложился профицит областного бюджета в сумме 518 млн. рублей. Это говорит о том, что в регионе считают каждый рубль, четко понимая, на решение каких задач идут бюджетные средства. Такая политика имеет большое значение и в году нынешнем, когда мы столкнулись с серьезными трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Как отметил Глеб Никитин, к вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности - по ВРП прибавили 3%, при том, что планировался рост в диапазоне 2%, а рост ВВП в России в 2019 году составил 1,3%", - добавил Евгений Лебедев.

"Нижегородская область в 2019 году направила почти 1 млрд. рублей на капитальный ремонт школ. Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях региона в 2019 году выросла благодаря нацпроекту до 76%. Это очень важные показатели поступательного движения вперед по различным направлениям", - добавил Евгений Лебедев.

"Как я уже отметил, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но это не отменяет необходимости сохранить темпы по решению жизненно важных задач. По-прежнему в сфере особого внимания проблема "обманутых дольщиков". Как отметил губернатор, за первое полугодие 2020 года уже восстановлены права более 4 тысяч обманутых дольщиков. Это закономерный результат успешной системной работы", - добавил Евгений Лебедев.

По его словам, социальная поддержка стала одной из основных тем в отчете губернатора. "Несмотря на трудности, именно это направление остается приоритетным в работе правительства области и Законодательного Собрания. Красноречивое подтверждение этому - объем адресной социальной помощи в 2020 году в регионе вырастет на 6 млрд рублей. В 2020-2021 годах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет направлено более 1 млрд рублей. Активно развивается такая форма поддержки как социальный контракт, соответствующий закон о котором был принят Законодательным Собранием. Глава региона отдельно сказал о комплексной поддержке, оказываемой врачам, которые и сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, людям, потерявшим работу в период пандемии. Предстоит большая работа по восстановлению экономики региона. Убежден, что вместе мы обязательно преодолеем существующие трудности. Конечно, для этого предстоит много и серьезно трудиться, но мы к этому готовы", - убежден Евгений Лебедев.

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек.

Построено семь ФАПов.

Отремонтировано 828 км дорог.

Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год.