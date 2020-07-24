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Происшествия

Госинспекция труда начала расследование гибели двух рабочих при бурении скважины в Нижнем Новгороде

31 июля 2020 11:21  [89] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Госинспекция труда в Нижегородской области начала расследование гибели двух человек во время бурения скважины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двое мужчин (42 года и 21 год) погибли во время проведения бурильных работ в Автозаводском районе накануне, 30 июля.

В госинспекции труда выяснили, что они были сотрудниками ООО "Геосервис-Кста" (Кстово) и скончались от удара током при бурении скважины под ЛЭП.

Стало известно, что буровая бригада в составе трех человек: машинист буровой установки, подсобный рабочий и техник-геолог на земельном участке (на пересечении улиц Ореховская и Патриотов) под застройку здания выполняли инженерно-геологические изыскания. Они бурили 7 скважин.

Для бурения очередной скважины буровую машину установили под ЛЭП. При подъеме мачты буровой установки произошло зацепление за провод ЛЭП.

От удара током погибли 42-летний машинист буровой установки и 21-летний подсобный рабочий. У машиниста буровой установки остались жена и двое сыновей; у подсобного рабочего - жена.

В ходе расследования несчастного случая будет проведена внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.

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