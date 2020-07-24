Горящий в Дзержинске склад принадлежит ООО "ПолимерИндустрия" Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Горящий в Дзержинске склад принадлежит ООО "ПолимерИндустрия". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, информация о пожаре на складе хранения полиэтиленовой продукции поступила сегодня, 31 июля, в 12:45.

Склад расположен в п. Бабушкино; ул. Фрунзе, 48В.

В 13:32 объявлен ранг пожара №2, в 14:05 объявлен ранг пожара №3 (обстановка сложная, запрошены дополнительные силы).



Для ликвидации пожара привлечено уже 48 человек и 14 единиц техники (было 11).

Площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Погибших и пострадавших нет.

Другие обстоятельства уточняются.