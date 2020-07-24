Житель Гагинского района получил 3,5 года колонии за изнасилование. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2019 года в Гагинском районе мужчина пригласил к себе в гости соседку.
После этого он напал на 29-летнюю девушку, избил ее и изнасиловал. Улучив момент, потерпевшая смогла выбраться из квартиры на 1 этаже дома. Без верхней одежды она вылезла через форточку. Знакомая потерпевшей вызвала правоохранителей, которые и задержали мужчину.
Вину в содеянном по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) он не признал. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, был трудоустроен.
Приговором суда ему назначено наказание - 3,5 года лишения свободы с отбывание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, уголовное дело возбуждено на другого следователя, который ранее отпустил автозаводского маньяка.
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