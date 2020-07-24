Уголовное дело возбуждено на следователя, который ранее отпустил автозаводского маньяка Происшествия

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего следователя. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 июля 2020 года.

Напомним, 34-летний Юрий Чекановский арестован по подозрению в убийстве 21-летней Надежды Рысевой. Ее тело с пакетом на голове нашли в июле этого года в озере Автозаводского района. Следователи полагают, что у женатого Чекановского были с погибшей близкие отношения. Убийство произошло в ходе ссоры на берегу озера.

Позже стало известно, что Чекановский может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней девочки. Это произошло 11 лет назад. Тогда мужчина надругался над 13-летним ребенком в заброшенном доме. Преступление много лет оставалось нераскрытым, но после ареста за убийство Надежды Рысевой и экспертизы ДНК-профиль совпал с обвиняемым.

Однако на этом выявленные преступления Чекановского не закончились. Корреспонденты программы "Кстати" встретились еще с одной предполагаемой потерпевшей от рук этого мужчины. Она рассказала, что Чекановский пытался изнасиловать ее в 2013 году, когда девушка тоже была несовершеннолетней.

Девушка рассказала подробности: она просила отпустить ее и даже предлагала мужчине деньги. Потерпевшая также пыталась убежать, но мужчина задерживал ее, из-за чего между ними произошла потасовка и Чекановский начал стрелять из пистолета. Одна пуля задела жертву по касательной по лбу, потом он стал избивать несовершеннолетнюю корпусом пистолета.

В итоге девушке удалось спрыгнуть с небольшого обрыва, рядом с которым они стояли, и убежать. Потом она позвонила сестре, та вызвала полицию, сотрудники которой приехали и забрали потерпевшую в отдел. Там она написала заявление, после чего все отправились на место преступления, где девушка нашла телефон, который она потеряла во время потасовки. В телефоне были две смс от насильника. В одном из них он писал, то потерял всю свою семью в аварии, во второй – просил ее вернуться и вызвать скорую, потому что сломал ногу.

Дальше девушка рассказывает, что после установления личности мужчины больше никаких следственных действий не предпринималось. Лишь через год ей позвонил следователь и сказал, что мужчину задержали и ей необходимо приехать для дачи показаний. Однако оказалось, что мужчину задержали за распитие спиртного на остановке общественного транспорта.

"Беседа ничем хорошим не закончилась. Следователь мне сказал – "слушай, у него семья, ребенок <…> он вообще в показаниях говорил, что хотел тебя ограбить, потому что боялся, что жена узнает… он свое получил, пожалей человека… зачем это все…". И еще следователь сказал, что не может его посадить, потому что он меня не раздевал", - вспоминает потерпевшая, высказывая недоумение по поводу такой формулировки.

Девушка также рассказала, что уголовное дело по ее заявлению закрыли, не наказав мужчину. Она со своими представителями еще несколько раз обращалась в суд, который отклонял ее заявления. Девушка решила вновь обнародовать свою историю после того, как увидела сюжет об убийстве в Автозаводском районе. Она узнала мужчину и теперь со своим представителем намерена обратится в прокуратуру, что бы та дала правовую оценку постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, относящегося непосредственно к ней. По мнению представителя девушки, в событиях, которые произошли несколько лет назад, был состав преступления, но дело не было возбуждено.

Теперь же, в отношении бывшего следователя следственного отдела по Нижегородскому району все таки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2014 году следователь по результатам проведения доследственной проверки по заявлению девушки о попытке ее изнасилования вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Чекановского.

Следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов следственного комитета уволен. У подозреваемого проведены обыски и выемки документов. Расследование этого уголовного дела будет проведено самым тщательным и беспристрастным образом, подчеркнули в региональном СУ СК.