Петряевка может стать для ГЖД транзитным пунктом для южного направления Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Станция Петряевка в Нижнем Новгороде может стать для Горьковской железной дороги транзитным пунктом для поездов южного направления. Об этом сообщил журналистам начальник ГЖД Анатолий Лесун.

По его словам, компания сегодня уже приступила к проектированию двух платформ в районе "9 км" – это поворот в сторону аэропорта "Стригино".

Ранее сообщалось, что на станции Петряевка ГЖД хочет построить новый остановочный пункт. На первом этапе реализации проекта будут возведены две модульные платформы длиной по 500 метров, способные принимать как пригородные электрички, так и поезда дальнего следования. В завершение второго этапа на остановочном пункте "9-й км" появится пассажирский павильон.

"В перспективе мы видим, что все поезда южных направлений будут проходить через станцию Петряевка, не заходя в Нижний Новгород", - сказал журналистам Анатолий Лесун.

Он пояснил, что на отдельных участках составы могут набирать скорость до 180 км/ч. Если они не будут заходить на Московский вокзал, время следования удастся сократить.

Также начальник ГЖД рассказал о планах создания в районе аэропорта "Стригино" транспортно-пересадочного узла. В перспективе планируется запустить электрички до аэропорта. Но этот проект будет реализован в случае востребованности направления.