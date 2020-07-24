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Общество

Поезд С.Петербург-Самара запустят через Петряевку, сократив его время в пути вдвое

31 июля 2020 18:45  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поезд Санкт-Петербург - Самара запустят через станцию "Петряевка" в Нижнем Новгороде с 21 августа. Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун в ходе пресс-конференции 31 июля 2020 года.

Таким образом, проезжая через Нижний Новгород составы не будут заходить на Московский вокзал, что позволит поезду значительно сократить время следования.

Сейчас путь из Санкт-Петербурга в Самару занимает у пассажиров 38 часов. Благодаря тому, что поезд будет следовать через Петряевку, это время будет составлять 19 часов.

Напомним, что ГЖД рассматривает станцию Петряевка как транзитный пункт для поездов южного направления. То есть, все поезда южных направлений будут проходить через станцию Петряевка, не заходя в Нижний Новгород.

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