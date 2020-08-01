Автопарк ЦРБ Нижегородской области пополнился 27 новыми машинами скорой помощи Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Автопарк центральных районных больниц Нижегородской области пополнился 27 новыми автомобилями скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 1 августа 2020 года.

В торжественной церемонии вручения техники приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Добавим, что Михаил Мурашко 1 августа приехал с визитом в Нижегородский регион.

В распоряжении больниц теперь 3 автомобиля на базе Ford Tranzit и 24 автомобиля на базе "ГАЗели NEXT" класса "С" стоимостью более 107 млн рублей. Транспорт получен в соответствии с распоряжением правительства России от 18 апреля 2020 года.

"Внимание к специалистам скорой помощи сегодня очень высоко. И внедрение новых технологий и подходов к комплектации машин также для нас крайне важно. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и "Группы ГАЗ", - сказал Михаил Мурашко.

Глеб Никитин пояснил, что оборудование новых автомобилей пройдет тестирование, чтобы выверить точные показатели и в дальнейшем усовершенствовать конструкцию.

"Пополнение парка машин скорой помощи - это всегда чрезвычайно важно. Особенно сегодня, когда все больницы и станции скорой помощи ждут их. Надеюсь, эта программа будет продолжена", - добавил Глеб Никитин.

Три автомобиля на базе Ford Tranzit будут направлены в Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Восемь "ГАЗелей NEXT" пополнят парк станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, по одному автомобилю уже сегодня прибудет в Балахнинскую, Борскую, Воскресенскую, Володарскую, Воротынскую, Кстовскую, Кулебакскую, Лысковскую, Навашинскую, Павловскую, Первомайскую, Семеновскую, Тоншаевскую, Шарангскую, Уренскую центральные районные больницы и в Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

"Сегодня для медиков реально большой праздник, которого мы ждали. Новые автомобили – это, конечно, более оперативная экстренная помощь. Мы получаем надежные машины с современным оборудованием, которые точно нас не подведут", - подчеркнула заведующая подстанцией №7 Ирина Красовская.

"Мы делали техническое задание для этих автомобилей. Это современные комплексы с оборудованием для анестезиологии, реанимации, которые призваны выполнять любые тяжелые задачи. Вдвойне приятно, что эти автомобили созданы в Нижнем Новгороде нашими партнерами – "Группой ГАЗ", – отметил главврач станции медицинской помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев.

Отметим, развитие медико-санитарной помощи первичного звена – важнейшее направление национального проекта "Здравоохранение", что неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин.