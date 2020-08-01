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Происшествия

Житель Большемурашкинского района получил 10,5 лет колонии за избиение до смерти пенсионера

01 августа 2020 15:14  [66] Происшествия

Житель Большемурашкинского района получил 10,5 лет лишения свободы за избиение до смерти пенсионера. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 1 августа 2020 года.

По версии следствия, 19 ноября 2019 года в доме с. Шахманово Большемурашкинского района из-за ссоры на бытовой почве 52-летний мужчина жестоко избил хозяина дома, 68-летний пенсионер скончался.

Как установили следователи СК мужчина на постоянной основе помогал пенсионеру по хозяйству. Между ними были дружеские отношения. При допросе он пояснил следователям СК, то ссора между ними произошла по малозначительному поводу.

Вину по уголовному делу по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) он признал.

Приговором суда назначено наказание - 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, арестован житель Богородска, который убил молодую женщину, спрятав ее тело на свалке.

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