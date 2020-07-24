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Происшествия

Арестован житель Богородска, который убил молодую женщину, спрятав ее тело на свалке

31 июля 2020 19:07  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд арестовал жителя Богородска, который обвиняется в убийстве молодой женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Погибшая 36-летняя Наталья Ерусланова днем 27 июля, находясь на остановке общественного транспорта около с.Дуденево, села в попутную машину ВАЗ, водитель которой согласился ее подвести. После этого женщина не выходила на связь.

Отметим, что волонтеры поисково-спасательных отрядов объявляли сборы на поиск Натальи Еруслановой, но мероприятия не увенчались успехом. Также волонтеры обращались к водителям, которые проезжали в предположительное время пропажи женщины мимо остановки общественного транспорта, прислать записи видеорегистраторов.

По факту исчезновения Натальи Еруслановой было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

В итоге следователям удалось установить подозреваемого в исчезновении женщины. Им оказался 28-летний житель Богородска.

Следователи полагают, что он, посадив Наталью Ерусланову в машину, проехал несколько километров по трассе, а потом под надуманным предлогом свернул в лесополосу, остановил машину, ударил пассажирку, а затем задушил ее.

После убийства подозреваемый спрятал тело погибшей на мусорной свалке, которая находилась неподалеку, а потом уехал с места преступления.

После того, как подозреваемого задержали, он сознался в содеянном и показал следователям место, где находится тело Натальи Еруслановой.

Мотив убийства пока не раскрыт.

Сегодня в пресс-службе судов сообщили, что мужчину арестовали.

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