"Мы на 26% перевыполнили план по развертыванию коек", - Глеб Никитин Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 1 августа 2020 года в Нижнем Новгороде провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации по коронавирусу в ПФО. В мероприятии принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По поручению Михаила Мишустина мы готовим программу модернизации инфекционной медицинской помощи. Все субъекты ПФО – это высокоинтеллектуальные и высокопроизводительные регионы. Хочется, чтобы ваш опыт был услышан, вы обменялись своими наработками и такое общение дало свой эффект. Сегодня у нас была возможность посетить новый корпус инфекционной больницы, которая формируется по новым принципам и подходам к данному виду медпомощи. Положительный опыт Нижегородской области можно распространить в других субъектах федерации", - сказал Михаил Мурашко, открывая совещание.

"Для нас большая честь, что рабочее совещание по столь важной для всех регионов теме проходит именно в Нижнем Новгороде. В наших планах сегодня - выработать меры для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и по возможности проанализировать пути восстановления плановой работы медицинских организаций, обозначить основные приоритеты на ближайшее будущее", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Хочу сказать большое спасибо федеральному центру, который оперативно реагировал на все изменения, предпринимал необходимые шаги, замедляющие распространение инфекции, вводил меры поддержки граждан и бизнеса. На сегодня в соответствии с решениями правительства России в регионе осуществлены выплаты стимулирующего характера на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Для тех работников медучреждений, которых не коснулись федеральные выплаты, мы ввели региональные, выделив на это 150 миллионов рублей. Я говорю сейчас о рентгенлаборантах отделений КТ, уборщиках и инженерах отделения амбулаторного диализа, плотниках, лифтерах стационаров и других сотрудниках, которые тоже в данной ситуации подвергают свое здоровье и жизнь риску", - сказал Глеб Никитин.

"На сегодняшний день мы на 26% перевыполнили план по развертыванию коек, в том числе с кислородной поддержкой и аппаратами ИВЛ. Сейчас в регионе подготовлено более 5600 коек в 37 медицинских учреждениях, перепрофилированных под лечение больных с COVID-19. Сегодня ситуация с уровнем заболеваемости CОVID-19 находится под контролем. Первоочередная задача, связанная с замедлением распространения инфекции и недопущением резкого роста числа заболевших, за счет ограничения передачи коронавируса в области решена. Загруженность коечного фонда постепенно снижается и сегодня не превышает 30%. Уже началась работа по переводу свободного коечного фонда, предназначенного для оказания помощи пациентам с коронавирусом, в штатный режим - согласно рекомендациям Минздрава России", - добавил глава региона.

"Указом президента нам дан новый вектор развития на ближайшее десятилетие. Он предусматривает увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни граждан. Нам предстоит решить комплексные задачи во всех сферах, направленные на укрепление здоровья и благополучия людей. Мы в этом плане очень надеемся на программу модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области. Ее реализация действительно может стать мощным и эффективным инструментом для достижения целей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Михаил Мурашко и Глеб Никитин в рамках осмотра нового инфекционного корпуса на территории больницы №23 Автозаводского района приняли участие в закладке основания памятника медикам 1 августа 2020 года.