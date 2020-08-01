Памятник медикам установят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Памятник медикам установят в Нижнем Новгороде. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках осмотра нового инфекционного корпуса на территории больницы №23 Автозаводского района приняли участие в закладке основания памятника медикам, принимающим участие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект памятника называется "Три врача" и символизирует нелегкую работу медиков в период пандемии. На нем медики будут изображены проходящими через коронавирус. Ступени на пьедестале, имеющие вид красного креста и цвет крови, означают долгое и трудное движение врачей вверх по тропе, проложенной к победе над вирусом.

Создатель проекта памятника - нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков. Он является одним из победителей всероссийского конкурса проектов памятников врачам-героям.

"Нужно отдать должное нашим коллегам: врачам, медсестрам, младшему персоналу, врачам скорой помощи, обслуживающему персоналу зданий – все проявили высокую социальную ответственность, преданность принципам оказания помощи пациентам. И поэтому монументы, которые увековечат этот подвиг, очень важны для истории. Нижегородская область – один из первых регионов России, который также присоединился к этому движению. И знаковый камень на месте, где в итоге появится арт-объект, необходим для того, чтобы каждый приходящий на территорию больницы помнил эти дни и ту социальную ответственность медперсонала, проявленную в борьбе с коронавирусом", - отметил Михаил Мурашко.

"Я бы хотел, чтобы вы воспринимали этот памятник как символ борьбы врачей за жизни людей не только у нас в регионе, но и в целом в стране. Чтобы в будущем это был федеральный арт-объект, посвященный данному периоду и нашим медикам. Это символ благодарности общества тем, кто был на передовой, не спал ночами, вкладывал душу в свою работу. Это врачи, медсестры, младший медицинский персонал. Без их профессионализма последствия пандемии могли быть куда более серьезными", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, общая площадь нового инфекционного корпуса составляет почти 7 тысяч кв.м. Он рассчитан на 120 коек, 20 их которых – реанимационные.

В рамках визита Михаила Мурашко в Нижегородской области также прошла церемония передачи центральным районным больницам новых автомобилей скорой помощи.