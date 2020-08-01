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Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Павловском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Накануне вечером, 2 августа, в п. Тумботино 18-летний водитель (стаж 1 день), управляя Ладой Калина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП пострадали: сам водитель Лады, а также пассажиры двух автомобилей, в том числе 11-летний мальчик, 16-летний подросток, мужчина 1986 г.р., и два молодых человека 2002 г.р.
Напомним, водитель погиб, двое детей пострадали в другом ДТП 2 августа в Нижнем Новгороде (в районе станции метро "Пролетарская").
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