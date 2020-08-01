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Происшествия

Водитель погиб, двое детей пострадали в нижегородском ДТП

03 августа 2020 09:33  [92] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Водитель погиб, двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне вечером, 2 августа в 19:25 на пр.Ленина, около дома № 72, в районе станции метро "Пролетарская". Водитель 1959 г.р. (стаж 26 лет), управляя автомобилем Hyundai, столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП водитель Hyundai (1959 г.р.) погиб. Пассажиры Kia: 9-летняя девочка и 11-летний мальчик пострадали. Девочка была госпитализирована.

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Теги:
Авария ДТП
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