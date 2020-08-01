Водитель погиб, двое детей пострадали в нижегородском ДТП Происшествия

Водитель погиб, двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне вечером, 2 августа в 19:25 на пр.Ленина, около дома № 72, в районе станции метро "Пролетарская". Водитель 1959 г.р. (стаж 26 лет), управляя автомобилем Hyundai, столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП водитель Hyundai (1959 г.р.) погиб. Пассажиры Kia: 9-летняя девочка и 11-летний мальчик пострадали. Девочка была госпитализирована.