лукойл
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2020 13:08  [76] "Строительство многоуровневой развязки на улице Циолковского нас радует", - Галина Смирнова
03 августа 2020 13:00  [73] Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:50  [120] Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:49  [65] Половина нижегородских домов готовы к отопительному сезону
03 августа 2020 12:17  [27746] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 3 августа)
03 августа 2020 11:45  [292] Власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
03 августа 2020 11:41  [113] Призывники приняли присягу в Нижегородском кремле в День ВДВ
03 августа 2020 11:25  [97] "Ростелеком. Юрист" поможет решить правовые вопросы
03 августа 2020 11:15  [117] Два ребенка ушли из детского дома в Балахне
03 августа 2020 10:01  [187] Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского
Общество

Половина нижегородских домов готовы к отопительному сезону

03 августа 2020 12:49  [65] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Половина многоквартирных домов в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Он добавил, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку, подготовительные работы идут по графику и их планируется завершить до 15 сентября. Всего в Нижнем Новгороде 10 тысяч домов. Работы контролируют ресурсоснабжающие организации и областная госжилинспекция.

По словам мастера-сантехника Александра Зубкова, за отопительный сезон в батареях скапливаются илистые отложения. Чтобы приборы в квартирах не забивались и были в надлежащем состоянии, их нужно удалить. В ходе подготовительных работ специалисты сначала промывают систему центрального отопления в доме, а потом подают туда воздушно-водяную смесь под большим давлением.

Денис Скалкин заметил, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле у исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева, который заявил, что коммунальным предприятиям Нижнего Новгорода предстоит в сжатые сроки подготовить город к зиме, скорректировав графики проведения работ.

Ранее сообщалось о проведении масштабной реконструкции Нагорной теплоцентрали.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph