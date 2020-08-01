Половина нижегородских домов готовы к отопительному сезону Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Половина многоквартирных домов в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Он добавил, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку, подготовительные работы идут по графику и их планируется завершить до 15 сентября. Всего в Нижнем Новгороде 10 тысяч домов. Работы контролируют ресурсоснабжающие организации и областная госжилинспекция.

По словам мастера-сантехника Александра Зубкова, за отопительный сезон в батареях скапливаются илистые отложения. Чтобы приборы в квартирах не забивались и были в надлежащем состоянии, их нужно удалить. В ходе подготовительных работ специалисты сначала промывают систему центрального отопления в доме, а потом подают туда воздушно-водяную смесь под большим давлением.

Денис Скалкин заметил, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле у исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева, который заявил, что коммунальным предприятиям Нижнего Новгорода предстоит в сжатые сроки подготовить город к зиме, скорректировав графики проведения работ.

Ранее сообщалось о проведении масштабной реконструкции Нагорной теплоцентрали.