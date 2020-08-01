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Экономика

ФНС банкротит экс-главу нижегородской администрации Олега Кондрашова

03 августа 2020 13:21  [40] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода подала банкротный иск в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Заявление подано 31 июля, сейчас оно находится на рассмотрении.

ФНС требует от должника 1,04 млн рублей.

Напомним, Олег Кондрашов возглавлял администрацию Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год.

В 2018 году он был арестован заочно. Экс-главу администрации и его бывшего заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в 15 млн рублей якобы за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.

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