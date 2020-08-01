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Общество

Санитарная обработка начата на теплоходе " Александр Суворов " из-за зараженных коронавирусом членов экипажа

03 августа 2020 15:01  [2] Общество

Фото: с сайта Приволжской транспортной прокуратуры

Санитарная обработка начата на теплоходе " Александр Суворов " из-за зараженных коронавирусом членов экипажа. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 3 августа 2020 года.

После появления информации о выявленных случаях заражения, сотрудников с положительным анализом изолировали, а пассажирам теплохода при выходе на берег вручили постановления главного государственного врача по Нижегородской области об изоляции на 14 дней.

На самом теплоходе проводится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами. Персонал и пассажиры с признаками ОРВИ проходят обследование на коронавирусную инфекцию.

На этот период Роспотребнадзор временно отозвал действие санитарного судового свидетельства на право перевозок этим теплоходом.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово оказать правовую помощь туристам.

Как сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, также организована проверка.

По предварительным данным, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу, 1 августа 2020 года. Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан направлены к месту жительства на автобусах. Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции. Всего судовая команда составляет 101 члена экипажа.

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