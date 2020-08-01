Построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в порт приписки Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Построенный на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим" отправился в порт приписки Санкт-Петербурга 1 августа 2020 года. Об этом сообщает Морское инженерное бюро.

Заказчиком строительства лайнера выступила компания "ВодоходЪ".

Технические характеристики проекта PV300

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва–Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва–Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донским судоходным каналом.

Согласно информации, а этом году с 25 сентября по 15 октября "Мустай Карим" планирует совершить три круиза река-море из Ростова-на-Дону в порты Азовского и Черного моря по маршруту Ростов-на-Дону - Ейск - Темрюк - Новороссийск / Абрау-Дюрсо - Таганрог - Ростов-на-Дону.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Район плавания: внутренние водные пути РФ и морские районы, в соответствии с классом судна.

Дальность плавания: около 6 тысяч км.

Размещение пассажиров: все пассажирские каюты размещены на верхней, шлюпочной и тентовой палубах. Предусмотрено 169 кают "Стандарт"(338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места.

Все каюты оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, феном, электрическими розетками на 220В и 110В, беспроводным Интернетом (Wi-Fi), судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней телефонной связью. В каждой каюте есть собственный "французский" балкон.

Инфраструктура

Ресторан на главной палубе имеет 329 посадочных мест.

Для досуга есть обзорные салоны (музыкальный на 200 мест и читальный на 50 мест), трансформируемый конференц-зал (на 140 мест), три бара (пивной, "Панорама" и в читальном салоне), детская комната, фитнес-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск и солярий на открытой солнечной палубе (700 кв. метров).

Для людей с ограниченными возможностями - лифты, соединяющие все палубы, коммуникации и туалеты, повышенные габариты проходов, отсутствие препятствий при перемещении в колясках.

Ранее сообщалось, что в свой первый рейс корабль выйдет в мае 2020 года.

Напомним, что судно спустили на воду в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года, с 7 по 9 мая 2020 года круизный лайнер прошел заключительный этап ходовых испытаний в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловск.

СПРАВКА:

Мустай Карим (1919—2005 г.г.) — башкирский советский поэт, писатель и драматург. Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный поэт Башкирской АССР.