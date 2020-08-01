Банк "Открытие" организовал размещение облигаций компании "Балтийский лизинг" на 5 млрд рублей Бизнес

Банк "Открытие" стал организатором успешного размещения четырехлетних биржевых облигации серии БО-П03 ООО "Балтийский лизинг" на 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на волатильность финансовых рынков в день сбора книги заявок, облигации вызвали значительный спрос. В результате удалось закрыть сделку по нижней границе маркетингового диапазона в 7,15-7,4% годовых, достигнув исторического минимума по ставке для облигаций эмитента", - говорится в сообщении.

Итоговый объем спроса со стороны инвесторов превысил предложение в 1,6 раза и составил 7,8 млрд рублей. На облигации поступило 35 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов - физических лиц превысил 860 млн рублей.

По облигационному займу предусмотрена выплата 16 ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 9 – 16 купонов погашается по 12,5% от номинальной стоимости.

Организаторами выпуска также стали "Альфа-Банк", ООО "БК РЕГИОН". Техническим андеррайтером выпуска выступил банк "Открытие".

"Исторический минимум по ставкам для облигаций "Балтийского лизинга" был достигнут вопреки многим факторам: коронакризису, локальному росту доходностей на рынке в ходе маркетинга, опасениям по поводу возможных неплатежей со стороны лизингополучателей. В итоге данная сделка в очередной раз доказала высокое кредитное качество "Балтийского лизинга" и интерес инвесторов к его ценным бумагам", - прокомментировал сделку вице-президент, начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка "Открытие" Евгений Ананьев.