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Общество

Новые учебники поступили в школы Нижегородской области

04 августа 2020 11:48  [71] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новые учебники поступили в школы Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

На данный момент учебная литература закуплена на сумму 432 млн рублей, что составляет 85% от плана. К 25 августа все поставки должны быть завершены.

"Уже закуплено более 960 тысяч книг и пособий. С 6 августа будет организован еженедельный мониторинг поставки учебников. Ситуация с распространением коронавируса не влияет на это направление подготовки к новому учебному году", - сказал Глеб Никитин.

Также в школы региона продолжаются поставки современного высокотехнологичного оборудования. Губернатор напомнил, что до конца текущего года оборудование поступит в 92 школы и 9 техникумов. В 2019 году оборудованием было оснащено 24 школы и 3 профессиональных образовательных организации в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Цифровое образование внедрят в нижегородских школах. Эксперимент начнется с 1 сентября 2020 года в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области.

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