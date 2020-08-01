Министерства и банки поддержали инициативу "Единой России" о запрете взыскания долгов в размере МРОТ Политика

Профильные министерства и банки поддержали инициативу "Единой России" о запрете взыскания долгов в размере МРОТ. Об этом сообщили в НРО партии. Предложения ведомств учтут при доработке документа в осеннюю сессию Госдумы

Речь идет о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания.

"Единая Россия" подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию", - заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.

"Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение. С другой стороны — должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их "до нитки"", — отметил Андрей Турчак.

Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Всё остальное может использоваться для погашения долга.

"Защита минимального дохода граждан – это принципиальная позиция "Единой России". Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум", - отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых имеющиеся средства списываются "под ноль" за долги.

Документ, который партия разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России. Отзыв Правительства подготовит Минэкономразвития. Все участники дискуссии указали на ряд шероховатостей, которые будут устранены при доработке законопроекта. "Единая Россия" создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что "Единая Россия" организует обсуждение законопроекта в регионах.