Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области. Об этом сообщается в официально группе регионального министерства образования ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы для нижегородских школьников, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся осенью. По всей видимости, они пройдут в конце сентября-октябре.
ВПР имеют мониторинговый характер, чтоб понять уровень освоения образовательных программ прошлого года, и при необходимости, скорректировать программы в этом году, отметили в министерстве.
Школьники будут писать их по вариантам предыдущего класса (5 классы будут писать работ по вариантам для 4 классов, 6 классы – для 5 классов и т.д.)
Предметы, по которым проводятся ВПР:
4 классы –русский язык, математика, окружающий мир
5 классы - русский язык, математика, история, биология
6 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география
7 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, физика, иностранные языки
8 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, физика, химия.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+