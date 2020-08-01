Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области Общество

Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области. Об этом сообщается в официально группе регионального министерства образования ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы для нижегородских школьников, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся осенью. По всей видимости, они пройдут в конце сентября-октябре.

ВПР имеют мониторинговый характер, чтоб понять уровень освоения образовательных программ прошлого года, и при необходимости, скорректировать программы в этом году, отметили в министерстве.

Школьники будут писать их по вариантам предыдущего класса (5 классы будут писать работ по вариантам для 4 классов, 6 классы – для 5 классов и т.д.)

Предметы, по которым проводятся ВПР:

4 классы –русский язык, математика, окружающий мир

5 классы - русский язык, математика, история, биология

6 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география

7 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, физика, иностранные языки

8 классы - русский язык, математика, история, биология, обществознание, география, физика, химия.