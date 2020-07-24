ВПР осенью призвана выявить пробелы в знаниях учеников, - нижегородский минобр Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Всероссийские проверочные работы для нижегородских школьников, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся осенью. Об этом написал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ответ на вопрос жительницы региона в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

"Они носят чисто мониторинговый аспект. Нам крайне важно понять результаты того периода, когда дети учились дистанционно, чтобы скорректировать образовательные программы, и, если у детей есть пробелы, мы могли бы это восполнить в рамках учебного года", - пояснил министр.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, девятиклассники в этом году получили аттестат без экзамена, с теми оценками, которые получили по итогам года.

ЕГЭ в регионе прошло в обычном режиме с соблюдением правил, вызванных эпидемией.