Потолок обвалился в многоквартирном доме в Кстове Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Потолок обвалился в многоквартирном доме в Кстове 4 августа 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение об обрушении потолочного перекрытия в комнате дома №6 по пер. Садовому поступило спасателям в 11:15.

На месте установлено, что "произошло обрушение балки перекрытия, потолка и нарушение целостности стропильной системы".

Обошлось без пострадавших. Жильцам комнаты предложили переселиться в маневренный фонд.

Соседние комнаты визуально обследовали на предмет деформаций и разрушений. Они признаны не опасными.

Отметим, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году.

Ранее сообщалось, что министерство социальной политики выделит 200 тысяч рублей на ремонтные работы в квартире ветерана Великой Отечественной войны и блокадницы Антонины Перцовой, у которой в июле также обрушился потолок.