Нижегородцам предложили потратить доброрубли на музеи и магазины. На портале "Карта жителя Нижегородской области" открылся "Добромаркет". Он доступен по ссылке, сообщили в пресс-службе правительства региона 4 августа 2020 года.
"Проект "Доброрубль" был создан для поощрения нижегородцев за их активную социальную позицию – за ответственное отношение к своему здоровью, к самоизоляции во время пандемии, за волонтерскую деятельность, благотворительность. Теперь у нижегородцев есть возможность обменять накопленные доброрубли на полезные и приятные бонусы", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обменять свои бонусы можно на 50%-ную скидку на билеты в мультимедийный парк "Россия – моя история", музеи "Дом Сироткина", "Усадьба Рукавишниковых". За 50 доброрублей можно приобрести купон на 250 рублей в онлайн-супермаркете при заказе от 1500 рублей.
"Список партнеров проекта "Доброрубль" постоянно пополняется. Так, сейчас можно за бонусы приобрести скидку в магазин "Дирижабль" и на прокат велосипедов. В планах – сотрудничество с другими книжными магазинами Нижнего Новгорода и области, музеями. Как только откроются ФОКи, у пользователей "Карты жителя Нижегородской области" появится возможность обменять доброрубли на скидки в спортивные учреждения", - отметил руководитель проекта "Доброрубль" Кирилл Багаев.
Чтобы приобрести скидки и услуги, пользователям достаточно зайти в раздел "Доброрубль" (он есть как в мобильном приложении, так и на портале: nn-card.ru), выбрать понравившуюся акцию, нажать кнопку "Купить", после чего доброрубли будут списаны со счета, а пользователь получит уникальный одноразовый QR-код на скидку.
Добавим, что нижегородцы перевели "доброрубли" и в помощь зоопарку "Лимпопо".
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал проект "Доброрубль" президенту РФ Владимиру Путину.
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