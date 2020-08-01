Слесарь умер в воинской части Дзержинска

Слесарь механосборочных работ ООО АвтоРемонтный Завод "Кориб" из Татарстана умер во время командировки в дзержинскую воинскую часть. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 4 августа 2020 года.
Мужчине было 38 лет. Согласно информации, 29 июля он ремонтировал грузовые автомобили в цехе на территории части, упал и скончался до приезда скорой помощи.
Причина смерти устанавливается медицинской экспертизой.
Напомним, контрактник нижегородской воинской части погиб, выпав из движущегося эшелона в Саратовской области 28 июля 2020 года.
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