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Общество

"20 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций будет создано в регионе", - Глеб Никитин

04 августа 2020 15:59  [94] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Современные мастерские на базе 4 профессиональных образовательных организаций будут созданы до конца 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В список вошли: Нижегородский строительный техникум, Перевозский строительный колледж, Арзамасский техникум строительства и предпринимательства, Уренский индустриально-энергетический техникум.

Направления работы мастерских - "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Искусство", "Дизайн" и "Сфера услуг" в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Создание данных мастерских финансируется за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидии при условии софинансирования из областного бюджета и привлечения внебюджетных средств образовательных организаций и предприятий-партнеров.

"Подобные мастерские помогут нам преодолеть разрыв между получаемым образованием и требованиями, предъявляемыми современными работодателями. Это будут центры развития компетенций в приоритетных для региона областях", - отметил Глеб Никитин.

Подготовка и повышение квалификации специалистов будет проводиться в соответствии с передовыми технологиями и международными стандартами, в том числе WorldSkills.

Глеб Никитин также рассказал, что центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года.

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