"Центр опережающей профподготовки будет создан в Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ядром центра станет цифровая платформа, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров. Это дает возможность обеспечения востребованных экономикой специалистов с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области", - пояснил Глеб Никитин.

Центр создается в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки и получить первую профессию школьникам", - добавил губернатор Нижегородской области.

При реализации заказов на обучение будут использоваться площадки новых мастерских, которые создаются в рамках проекта. Образовательные программы будут носить опережающий характер, способствуя обеспечению стратегической потребности экономики Нижегородской области в квалифицированных кадрах.

Напомним, новые учебники поступили в школы Нижегородской области.

Напомним также, что цифровое образование внедрят в нижегородских школах. Эксперимент начнется с 1 сентября этого года в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области, что не отменяет обычного формата образования.