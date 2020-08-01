Волонтеры ищут пропавшую в лесу 93-летнюю нижегородку Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры ищут пропавшую в лесу 93-летнюю Веру Вахтерову. Как сообщил ПСО "Волонтер", пожилая женщина ушла из разъезда Венец Ардатовского района еще 1 августа и по-прежнему не вернулась.

Ее приметы: рост 150 см, телосложение худощавое.

Волонтеры рассказали, что Вера Вахтёрова Васильевна всю жизнь работала монтёром путей, воспитала сына и двух дочерей. Сына похоронила, дочери далеко.

"Ей просто некому помочь кроме нас, она совершенно одна в этой глухой деревне. Очень нужны люди и машины", - сказали в поисковом отряде.

Сообщить о местонахождении бабушки можно по телефону: 291-51-51. Инфорг поиска: Мария 8910-393-05-08

Добавим, что ранее в лесу пропала 40-летняя Лидия Никулина. Она найдена живой.