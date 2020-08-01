лукойл
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 августа 2020 10:12  [77] Нижегородский планетарий запускает вечерние экскурсии под открытым небом
03 августа 2020 17:54  [233] Нижегородский театр "Вера" планирует открыть сезон в сентябре
01 августа 2020 10:37  [517] Торжества в Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве
01 августа 2020 08:25  [646] Торжества начались в Дивееве в Дни памяти Серафима Саровского
31 июля 2020 15:56  [644] Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат в день празднования ВДВ
29 июля 2020 14:53  [302] КАРОАрт.LIVE и Wink представят 3 августа фильм "Удивительная миссис Мэй"
29 июля 2020 13:35  [834] НиНо, Олёша, Стрелочка: голосование за талисман 800-летия стартовало в Нижнем Новгороде
29 июля 2020 12:39  [434] Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города
29 июля 2020 11:54  [2571] Нижегородские школы и центры творчества организовали для детей и подростков "Летний календарь событий"
28 июля 2020 13:10  [1735] Татьяна Маврина назначена директором нижегородского театра оперы
Культура и отдых

Нижегородский планетарий запускает вечерние экскурсии под открытым небом

05 августа 2020 10:12  [77] Культура и отдых

Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко запускает вечерние экскурсии под открытым небом.

Экскурсии рассчитаны, в основном, на взрослую аудиторию и подростков от 12 лет. Сначала в зале "Астрономия" посетителям покажут звездное небо с помощью проектора и научат находить основные созвездия, которые видны летними ночами, а затем предложат подняться на крышу. Там участники экскурсии смогут собственными глазами увидеть некоторые из созвездий, наблюдаемых астрономами на нижегородском небосклоне.

Экскурсии на крыше будут проводиться только в ясную погоду. Продолжительность - 50 минут и не более 5 человек единовременно при соблюдении всех мер предосторожности.

Посетить экскурсии можно будет со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные дни) в 20:30 и 21:30. Расписание опубликовано на сайте.

Приобрести билеты можно в кассе планетария, часы работы – с 10:00 до 21:30, а также онлайн.

(12+)

Ранее сообщалось, что планетарий открывается для посетителей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph