Нижегородский планетарий запускает вечерние экскурсии под открытым небом Культура и отдых

Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко запускает вечерние экскурсии под открытым небом.

Экскурсии рассчитаны, в основном, на взрослую аудиторию и подростков от 12 лет. Сначала в зале "Астрономия" посетителям покажут звездное небо с помощью проектора и научат находить основные созвездия, которые видны летними ночами, а затем предложат подняться на крышу. Там участники экскурсии смогут собственными глазами увидеть некоторые из созвездий, наблюдаемых астрономами на нижегородском небосклоне.

Экскурсии на крыше будут проводиться только в ясную погоду. Продолжительность - 50 минут и не более 5 человек единовременно при соблюдении всех мер предосторожности.

Посетить экскурсии можно будет со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные дни) в 20:30 и 21:30. Расписание опубликовано на сайте.

Приобрести билеты можно в кассе планетария, часы работы – с 10:00 до 21:30, а также онлайн.

(12+)

Ранее сообщалось, что планетарий открывается для посетителей.