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Культура и отдых

Нижегородский планетарий открывается для посетителей

28 июля 2020 11:12  [107] Культура и отдых

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко открывается для посетителей. С 29 июля снова можно прийти на экскурсии, в этот раз по выставке фотографий, сделанных из космоса. В зале "Космонавтика" гостям расскажут о том, как живут космонавты на орбите, а в зале "Астрономия" покажут звездное небо и научат находить основные созвездия, которые видны летними ночами.

Экскурсии будут проводиться для групп численностью не более 5 человек единовременно при соблюдении всех мер предосторожности: на входе попросят измерить температуру тела, а также надеть маску и перчатки. Кроме того, рекомендовано соблюдать дистанцию в полтора метра. Более подробные рекомендации по обеспечению безопасности посетителей указаны на стойке информации и сайте планетария.

Посетить экскурсии можно будет со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные дни) в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Расписание опубликовано на сайте.

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Напомним, три звездопада могут наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля.

Напомним также, конкурс "астрономических" фотографий проходит до 6 августа.

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