Глеб Никитин и Наталья Водянова обсудили подготовку к юбилею Нижнего Новгорода Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с Натальей Водяновой в режиме видеоконференцсвязи. Модератором встречи стала Тина Канделаки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одной из основных тем встречи стало обсуждение подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Глеб Никитин отметил, что юбилей города станет событием международного масштаба, и пригласил Наталью Водянову принять участие в праздновании юбилея.

"Этот юбилей я считаю реперной точкой для города. Хотелось бы обсудить, как вы себе представляете этот праздник. У нас есть много планов, связанных как с торжествами, так и с благоустройством общественных пространств. Нам не хочется отметить важную дату и забыть об этом. Стоит задача перезагрузить материю городской жизни благодаря этому событию", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" приложил много усилий, чтобы сделать Нижний Новгород лучше.

"Мне не раз говорили про детские площадки, которые установил фонд "Обнаженные сердца". Это очень яркие детали в жизни города. Привлечение к празднику знаковых для Нижнего Новгорода людей важно для нас", - отметил глава региона.

"Я очень люблю Нижний Новгород и хорошо помню свои корни. Всегда готова поддерживать родной город. Приятно, что ваша команда нацелена на дальнейшее развитие. Не хотелось бы жить одним днем. Важно, чтобы праздник заложил в людях зерно добра и толерантности", - сказала Наталья Водянова.

Также одной из тем беседы стала помощь детям с расстройствами аутического спектра (РАС). Как отметил Глеб Никитин, сейчас в регионе разрабатывается специальная программа для помощи детям с РАС.

"Этим направлением в Нижегородской области долгое время никто, кроме вас, системно практически не занимался. Работа, которая была проведена, поможет в дальнейших шагах, и их мы будем определять вместе. То, что вы делаете для детей и семей, воспитывающих малышей с РАС, - очень здорово. Есть планы по созданию центра для детей с подобными расстройствами. Хочется, чтобы Нижегородская область была передовой в этом вопросе", - сказал Глеб Никитин.

"Нам нужно объединить команды. Сейчас меняется сознание людей, отношение к таким детям. Родители стали более уверенными, они информированы о многих вещах. В Нижнем Новгороде мы работаем в детских садах, школах, а также с взрослыми людьми, страдающими РАС. Есть несколько квартир, где осуществляется так называемое сопровождаемое проживание. Будем адаптировать наши программы", - сказала Наталья Водянова.

Также Глеб Никитин и Наталья Водянова договорились провести очную встречу для более тщательной проработки совместных проектов.

Напомним, благоустройство началось к 800-летию города.