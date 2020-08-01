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Общество

Свалка коровьих голов и копыт обнаружена в Нижегородской области

05 августа 2020 12:15  [44] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Свалка коровьих голов и копыт обнаружена в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте.

"Вчера была свалка из хлеба, а сегодня из голов и кишок. На трассе Южный обход вывалили более тонны биоотходов: коровьи головы, копыта, внутренности", - рассказали очевидцы.

"В этих биоотходах может запросто какая-нибудь дрянь развиться и Ковид сказкой покажется", - заметил Андрей Курносов.

Добавим, что совсем недавно были обнаружены две свалки хлеба - в Дзержинске и на участке по ул.Чачиной в Нижнем Новгороде.

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