Свалка коровьих голов и копыт обнаружена в Нижегородской области Общество

Свалка коровьих голов и копыт обнаружена в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте.

"Вчера была свалка из хлеба, а сегодня из голов и кишок. На трассе Южный обход вывалили более тонны биоотходов: коровьи головы, копыта, внутренности", - рассказали очевидцы.

"В этих биоотходах может запросто какая-нибудь дрянь развиться и Ковид сказкой покажется", - заметил Андрей Курносов.

Добавим, что совсем недавно были обнаружены две свалки хлеба - в Дзержинске и на участке по ул.Чачиной в Нижнем Новгороде.