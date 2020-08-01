Госветнадзор ликвидирует свалку коровьих голов и копыт Нижегородской области Общество

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области ликвидирует свалку коровьих голов и копыт неподалеку от трассы Южный обход.

Как сообщили агентству НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе правительства региона, ранее на телефон "горячей линии" комитета поступил звонок. Очевидец рассказал, что на территории лесного массива около д. Елховка Кстовского района, рядом с объездной автодорогой М-7, находится свалка биологических отходов.

В соцсети ВКонтакте очевидцы сказали, что в лесном массиве находилось более тонны биоотходов: коровьи головы, копыта и внутренности.

Сотрудники ветеринарной службой совместно с органами местного самоуправления Кстовского района утилизируют биологические отходы, а также дезинфицируют территорию.

Информация по факту нарушения ветеринарного законодательства направлена в территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Административная ответственность за нарушение требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена ч.3 ст.10.8 КоАП РФ влечет штраф на граждан 4-5 тысяч рублей; на должностных лиц 20-40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 40-50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических 500-700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.