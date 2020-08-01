Нижегородские спортсмены могут начать тренировки, собравшись в полноценные команды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 августа внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения касаются увеличения состава спортсменов, которые могут одновременно заниматься в закрытых помещениях и на открытых площадках.

Напомним, деятельность организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, общеобразовательных учреждений и учреждений культуры и спорта была разрешена уже на первом этапе снятия ограничений.



Если ранее действовало разрешение на совместные занятия спортом до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек на открытых площадках, то теперь состав спортсменов увеличен до пяти человек в закрытых помещениях и до 15 - на открытых площадках.

"Возникало много вопросов у тренеров и руководителей спортивных учреждений. В командных видах спорта численность занимающихся имеет принципиальное значение. Надеемся, что изменения Указа позволят тренироваться более полноценно", - сказал Глеб Никитин.