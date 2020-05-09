Начало второго этапа снятия ограничений: открываются нижегородские спортклубы Общество

Фото: Алексей Манянин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Изменения касаются открытия спортивных клубов. Однако пока речь идет об открытии спортивных сооружений и объектов спорта для спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов. Они могут начинать работу с 29 мая.

Между тем, открытие спортивных объектов предусматривалась Указом на втором этапе снятия ограничений.

"Мы постоянно проводим консультации с Роспотребнадзором и представителями различных отраслей. В каких-то случаях есть возможность принять тактические решения в рамках одного этапа, не меняя общей стратегии. При правильной организации процессов риски минимальны", - сказал губернатор, поясняя решение открыть спортклубы на первом этапе снятия ограничений.

"Мы понимаем, как важно для профессиональных спортсменов регулярно работать над своей физической подготовкой. Им не обойтись без специального инвентаря, который есть на площадках. Поэтому такие объекты с сегодняшнего дня начнут работать, благодаря чему профессиональные спортклубы и спортсмены высокого класса смогут продолжить тренировки", - добавил Глеб Никитин, отметив, что при тренировках будут соблюдаться все санитарные и противоэпидемические меры.

"Нынешняя ситуация пока не позволяет дать возможность всем спортсменам возобновить тренировки. Дистанционно продолжат тренироваться спортсмены из детско-юношеских спортивных команд и учреждений", - пояснил глава региона.

Как отметили в региональном министерстве спорта, в связи с эпидемиологической ситуацией в Нижегородской области возобновление работы иных спортивных учреждений планируется только на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, что коэффициент распространения заболевания начал снижаться в регионе с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Это стало первым этапом.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома.