Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами интересующие избирателей вопросы Политика

Фото: партии "Единая Россия"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 5 августа провел встречу с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап", которые стали кандидатами на выборах в этом году. В ходе общения молодые люди рассказали о вопросах, с которыми они столкнулись в ходе избирательной кампании, а также озвучили предложения в народную программу партии к выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении партии.



Дмитрий Медведев назвал ценными предложения молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах страны.

К примеру, Дмитрий Медведев поддержал предложение создать на базе "Единой России" проект по массовому развитию у детей цифровых навыков.

"Нам нужно помочь государству создать что-то подобное в масштабах страны. Это было бы очень ценно, с привлечением того же самого Агентства стратегических инициатив, лучших образцов технопарков типа "Сколково", казанского "Иннополиса" и других — так, чтобы практически в любом населенном пункте этим можно было заниматься", — подчеркнул председатель партии.

Кандидаты обсудили проблемы рынка труда в целом. В частности, речь зашла о мигрантах — в России условия работы у сотрудников из-за рубежа не должны быть лучше, чем у граждан страны, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос одного из участников.

"Это уже очень тонкая грань, которая может быть, во-первых, и предметом политического обсуждения, и потенциально может войти в нашу программу как набор принципов, которыми мы будем руководствоваться", — сказал Дмитрий Медведев.

Более того, Председатель "Единой России подчеркнул, что на площадке партии необходимо обсудить вопрос ответственности работодателей за действия нанятых ими на работу мигрантов.

Не обошли стороной и тему медицины, в частности, необходимость создания федерального донорского банка. Дмитрий Медведев отметил, что Правительство начало готовить его уже давно — и сейчас законопроект находится в финальной стадии готовности.

"Здесь есть и этические проблемы сложные, есть и юридические проблемы, тоже сложные. Но в целом, мне кажется, это движение правильное", — сказал председатель партии, отметив, что создание банка доноров и реципиентов позволит сократить путь между получением биологического материала и пересадкой органов и тканей.

Также участники встречи отметили, что силами "Единой России" создана большая сеть волонтеров, и этот ресурс можно ориентировать на различные цели. В России необходимо создать всероссийскую организацию, которая могла бы заниматься именно экологией и, в частности, общественно-экологическим контролем. Дмитрий Медведев назвал тему экологии центральной для жизни страны.

"Экологические цели или экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни. Лет 20 назад, может даже 15, об экологии никто не спрашивал. Я помню — в девяностые годы лишь бы работал завод. Если он работает, значит платят зарплату, значит все хорошо. Сейчас это совершенно другая повестка дня. Я смотрю по своим социальным сетям, вы смотрите по своей работе, по своим сетям — это важнейшие вопросы. Давайте этому предадим новый импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как. Надо, наверно, какую-то организацию дополнительно создать", — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам встречи.

В заключение председатель партии заявил, что, несмотря на особые условия ведения избирательной кампании, "Единая Россия" должна победить.

"Все вы победители в предварительном голосовании, и всех вас ожидает единый день голосования, который состоится совсем скоро. Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, я надеюсь, вы все из этого исходите, надо победить", — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, появились "законы избирательного жанра 2020 года" — многие избирательные технологии, которые применяли партии, сейчас не работают.

Напомним, проект "ПолитСтартап" реализуется в Нижегородской области второй год.

"В процессе обучения участники не только получают новые знания и навыки, но и представляют свое видение происходящих процессов в обществе, свои идеи и инициативы. Для партии "ПолитСтартап" помогает подготовить новые и перспективные кадры. В этом году четыре участника проекта победили в предварительном голосовании и теперь участвуют в выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода от "Единой России", - рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единой России" Дмитрий Кабайло.