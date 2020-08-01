Водитель пострадал при столкновении ВАЗ с коровой в Выксунском районе Происшествия

Водитель пострадал при столкновении ВАЗ с коровой в Выксунском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 5 августа. На 6 км дороги Выкса – Шиморское – Ближне-Песочное 30-летний водитель (стаж 11 лет), управляя автомобилем ВАЗ, наехал на корову.

В результате, он был госпитализирован с колото-резаной раной, позднее – отпущен.

Напомним, другая корова стала участником ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде в марте этого года. Произошло столкновение автомобилей Ford и ГАЗель. В результате дорожно-транспортного происшествия ГАЗель опрокинулась на бок. В момент ДТП в кузове автомобиля находилась корова. Животное не пострадало.