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Происшествия

Водитель пострадал при столкновении ВАЗ с коровой в Выксунском районе

06 августа 2020 10:49  [55] Происшествия

Фото: с сайта storyfox.ru

Водитель пострадал при столкновении ВАЗ с коровой в Выксунском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 5 августа. На 6 км дороги Выкса – Шиморское – Ближне-Песочное 30-летний водитель (стаж 11 лет), управляя автомобилем ВАЗ, наехал на корову.

В результате, он был госпитализирован с колото-резаной раной, позднее – отпущен.

Напомним, другая корова стала участником ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде в марте этого года. Произошло столкновение автомобилей Ford и ГАЗель. В результате дорожно-транспортного происшествия ГАЗель опрокинулась на бок. В момент ДТП в кузове автомобиля находилась корова. Животное не пострадало.

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