МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа Общество

МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня в области ожидаются чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня — 29 июля, в регионе ожидается жара до +30°.

Такое неблагоприятное погодное явление может привести к чрезвычайным ситуациям: природным пожарам и распространению огня на жилые дома. Причем количество пожаров при такой температуре воздуха увеличивается.

Напомним, что жаркую и солнечную погоду на текущей неделе синоптики прогнозировали лишь до выходных. В пятницу и температурный фон сменится, а в область придут дожди.