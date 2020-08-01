лукойл
Последние новости рубрики Общество
06 августа 2020 12:25  [149] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусмом нижегородцам
06 августа 2020 11:51  [88] Клиенты банка "Открытие" стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн
06 августа 2020 11:48  [105] МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа
06 августа 2020 11:25  [114] Енотов из нижегородского зоопарка "Мишутка" перевезли в Балахну
06 августа 2020 10:35  [99] ТОП-5 способов оплаты счета за электроэнергию
06 августа 2020 10:16  [123] Нижегородские волонтеры проведут субботник в усадьбе Рябининой
05 августа 2020 18:42  [382] Нижний сегодня: главные события дня
05 августа 2020 18:41  [276] Нижегородским льготникам необходимо сделать выбор в пользу выплат или соцуслуг до 1 октября
05 августа 2020 18:34  [192] Глеб Никитин проверил благоустройство одного из борских дворов после обращения жителя
05 августа 2020 18:15  [233] Депутат ЗС НО Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова с представителями ДУКа
Общество

МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа

06 августа 2020 11:48  [105] Общество
МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа

МЧС предупреждает нижегородцев об опасных природных явлениях из-за жары 6 августа

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня в области ожидаются чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня — 29 июля, в регионе ожидается жара до +30°.

Такое неблагоприятное погодное явление может привести к чрезвычайным ситуациям: природным пожарам и распространению огня на жилые дома. Причем количество пожаров при такой температуре воздуха увеличивается.

Напомним, что жаркую и солнечную погоду на текущей неделе синоптики прогнозировали лишь до выходных. В пятницу и температурный фон сменится, а в область придут дожди.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph