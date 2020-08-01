Россельхознадзор вновь обнаружил опасных вредителей в партиях фруктов в Дзержинске Бизнес

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружили опасных вредителей в ходе проверки импортной подкарантинной продукции на СВХ "Технопром" (Дзержинск). Как сообщили в ведомстве, в нектаринах из Узбекистана выявлена восточная плодожорка. Объем партии составляет почти 20 т.

Владелец груза обязан принять меры: обеззаразить или уничтожить подкарантинную продукцию.

Кроме этого, еще в двух партиях нектаринов из Узбекистана выявлен другой вредитель – калифорнийская щитовка. Общий объем партии составляет 38 т.

Напомним, всего 2 недели назад Россельхознадзор обнаружил опасных вредителей в других партиях фруктов на СВХ "Технопром" в Дзержинске. Выпуск продукции из Узбекистана был запрещен.

СПРАВКА:

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

Калифорнийская щитовка – опасный карантинный вредитель. Повреждает около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. Повреждает стволы, листья, плоды, ветви. Калифорнийская щитовка распространена по всем континентам Земли в виде очагов. Ее родина – Китай. Оттуда ее завезли в Калифорнию (США), затем она распространилась в Южной и Северной Америке.

Калифорнийская щитовка высасывает сок из стволов, ветвей, листьев и плодов деревьев различных пород. В качестве кормовых деревьев могут выступать более чем 150 видов древесных растений. Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и отмирание коры, летнее опадение листьев, искривление побегов, бурые пятна на плодах в местах повреждений, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения. Особенно страдают саженцы и молодые деревья. Урожаи значительно снижаются.