Занимающаяся благоустройством парка "Швейцария" компания "ЕКС" презентует другие проекты Бизнес

Братеевская пойма Фото: ГК ЕКС

ГК "ЕКС", занимающаяся благоустройством нижегородского парка "Швейцария", запускает цикл презентаций благоустроенных ранее территорий.

Как сообщает пресс-служба компании, первым роликом из цикла успешно реализованных масштабных проектов стал парк "Братеевская пойма" (парк в Южном административном округе Москвы в районе Братеево), который был благоустроен в 2017-2018 годах.

"Территория проектирования раньше не выполняла какой-либо рекреационной функции. При демонтаже и очистке вывезли много строительного мусора, шин, бетонных блоков. Проектирование усложняло то, что через территорию проходит много инженерных сетей: несколько высоковольтных линий электропередач, нефтепровод, нефтепродуктопровод", - пояснили в компании.

В "ЕКС" добавили, что на берегу территории ранее находился стационарный рубеж задержания нефти и насосная станция ТЭЦ-26 ОАО "Мосэнерго". В целом, обстановка здесь была неблагополучная, зимой территория использовалась только для проезда техники к ТЭЦ-26 и узлу нефтезадержания, летом граждане использовали берега реки для распития алкоголя и жгли костры.

Особенностью рельефа территории являлся берег, который постепенно спускается к реке, и он был подвержен сильной эрозии почв. Почва там - водонасыщенная, средняя часть парка склонна к затоплению. Для предостварщения затопления были сделаны водоотводные каналы.

Основная задача, которая стояла перед компанией - сохранить существующую флору и фауну, улучшить экологическую ситуацию с помощью реабилитации территории. ГК "ЕКС" должна была сделать из заброшенной свалки место, пригодное для отдыха людей, и оставить особо охраняемую природную территорию в целостном виде. Также стояла задача повысить качество и комфортность среды, усовершенствовать облик территории, улучшить ее связи с прилегающими районами.

"Специалистам предстояло придумать новую, творческую, физически активную, парковую и рекреационную функцию для детей, молодежи и старшего поколения района Братеево", - объяснили в ГК "ЕКС".

Напомним, что контракт с "ЕКС" на благоустройство парка "Швейцария" заключен 7 июля 2020 года. Цена контракта составила 3,74 млрд рублей. Генподрядчик должен выполнить работы по комплексному благоустройству парка до 20 декабря 2021 года.

Видео предоставлено ГК "ЕКС"