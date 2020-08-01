Гарри Поттер с Гермионой Грейнджер и Роном Уизли появились в нижегородской школе Культура и отдых

Фото: администрация Сормовского района

Двор школы № 183 им.Ростислава Алексеева (ул. Энгельса,27) в Сормовском районе теперь украшает скульптурная композиция "Хогвартс". Об этом сообщает районная администрация.

Деревянные скульптуры Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер расположились справа от входа в школу.

"Второй год мы реализуем проект "Растиславный сад" по озеленению и благоустройству. На нашей школьной территории находились сухие деревья, которым решили дать "вторую жизнь" в виде деревянных скульптур на корню. Помогали сами ученики - выпускники 2019 года, а "Хогвартс" поселился у нас благодаря мастеру деревянной скульптуры Александру Кудрявцеву. Ученики в восторге! А мы, в свою очередь, надеемся, что новые обитатели школьного двора будут подавать ребятам пример дружбы, порядочности и преданности",- рассказала директор школы № 183 Ирина Горячкина.

"Именно эти герои близки сейчас детям, ведь история о юном волшебнике - один из самых читаемых романов последнего десятилетия. Благодарим школу № 183 и выпускников за проявленную инициативу, а скульптора - за работу",- отметила начальник управления образования администрации Сормовского района Мария Черникова.

Напомним, "козьи тропы" ликвидировали в Приокском районе по время благоустройства.