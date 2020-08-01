"Козьи тропы" ликвидировали в Приокском районе Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новые тротуары на месте "козьих троп" проложили в Приокском районе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Дороги появились на участке от Аллеи поцелуев до ул. Лебедева. По проекту благоустройства на территории также будет установлено новое освещение, появятся спортивная и детская площадки с безопасным покрытием, площадка для выгула собак, зона для проведения досуга за настольными играми, площадка для воркаута.

"Этот бульвар в микрорайоне Щербинки-1 мы называем "счастливым", потому что его благоустройство проходит в рамках сразу трёх нацпроектов: "Жильё и городская среда", "Экология" и "Демография". Мы постарались учесть все пожелания приокчан о том, каким они хотят видеть это пространство. Поэтому возможность приятно провести время будет у людей с разными интересами", - сказал глава района Михаил Шатилов в ходе проверки.

Учли пожелания и любителей тихого досуга – сейчас завершаются работы по устройству зоны для настольных игр, где будут установлены доски для игры в шахматы и шашки.

В этом году в городе планируется благоустроить 32 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом году.