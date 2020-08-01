Работница "Спар Миддл Волга" из Дзержинска пожаловалась на невыплату сверхурочной зарплаты. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Так, работница Дзержинской торговой компании несколько лет подряд выполняла свою трудовую функцию в праздничные дни без оплаты в двойном размере.
Инспекторы проверили ООО "Спар Миддл Волга" и выявили нарушения. В итоге штраф составил 37 тысяч рублей.
Доплата за работу в выходные дни вместе с компенсацией за несвоевременную их выплату работнице компании начислена и переведена.
Напомним, МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате после вмешательства Борской городской прокуратуры.
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