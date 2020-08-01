Работница "Спар Миддл Волга" из Дзержинска пожаловалась на невыплату сверхурочной зарплаты Общество

Работница "Спар Миддл Волга" из Дзержинска пожаловалась на невыплату сверхурочной зарплаты. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Так, работница Дзержинской торговой компании несколько лет подряд выполняла свою трудовую функцию в праздничные дни без оплаты в двойном размере.

Инспекторы проверили ООО "Спар Миддл Волга" и выявили нарушения. В итоге штраф составил 37 тысяч рублей.

Доплата за работу в выходные дни вместе с компенсацией за несвоевременную их выплату работнице компании начислена и переведена.

Напомним, МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате после вмешательства Борской городской прокуратуры.