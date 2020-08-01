"Борское ПАП" погасило долги по зарплате Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате после вмешательства Борской городской прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона 5 августа 20202 года.

Проверкой установлено, что перед 191 работником пассажиравтотранса образовалась задолженность по заработной плате на сумму около 4 млн рублей за апрель 2020 года.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. Долги погашены.

Отметим, что в июле работники "Шахунского ПАП" жаловались на долги по зарплате с марта по июнь 2020 года. Госинспекция труда начала свою проверку.

В начале июля региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат. Ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" также провела Госинспекция труда.

Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов из-за отсутствия у перевозчика денег на топливо.

В начале июня МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.