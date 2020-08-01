Директор шахунского "Водоканала" пойдет под суд из-за хищения более 1 млн рублей

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Директор МУП "Водоканал" предстанет перед судом за присвоение чужого имущества. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 августа 2020 года.
Он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с января по декабрь 2019 года обвиняемый предоставлял в кассу МУП "Водоканал" в Шахунье авансовые отчеты, содержащие несоответствующие действительности сведения по договорам о якобы поставленных товарах и оказанных услугах, на основании которых он получал денежные средства и незаконно распоряжался ими по своему усмотрению.
Всего было похищено 1 млн 385 тысяч рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, один год колонии получил экс-директор ДУК в Нижегородской области за хищение средств на 18 млн рублей.
Напомним также, производитель мебели в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении 4 млн рублей.
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